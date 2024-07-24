Филипп Киркоров попал в плен стихии в Сочи

Филипп Киркоров был в горах, когда на Сочи обрушились смерч и ливни

На Сочи 23 июля обрушились ливни, грозы и смерчи, и в погодный плен попал певец Филипп Киркоров. Во время ненастной погоды артист был в горах на съемках фильма «Братья», сообщает kp.ru .

«На нашу съемочную группу обрушилась стихия. Застряли в каньоне. Локацию смыла бурная река за семь минут», — рассказал Киркоров.

Артист поделился, что был в горном селе во время непогоды, когда уровень реки неожиданно начал подниматься. В таких условиях команда певца не могла покинуть горы, так как это представляло серьезную опасность. Звезде и его группе удалось эвакуироваться на одну из баз отдыха, расположенных выше по реке.

Чтобы отвлечь артиста и обеспечить ему комфорт, Киркорова поили горячим чаем и поддерживали беседой.

Поп-король рассказал, что за разговорами время прошло очень быстро. Когда стихия успокоилась, артиста забрали его помощники и доставили в отель. Никто из команды Киркорова не пострадал.

Артист остановился в одном из элитных отелей Сочи, расположенном на первой линии, рядом с морским вокзалом. Сутки проживания с полным пансионом обошлись артисту примерно в 60 000 рублей, отмечает издание.