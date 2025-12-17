Фигурант дела о теракте в «Крокусе» пытался совершить суицид в СИЗО

В московском СИЗО «Матросская тишина» подследственный Джабраил Аушев, фигурирующий в деле о теракте в «Крокус Сити Холле», предпринял попытку свести счеты с собственной жизнью, сообщает Mash .

Данный факт был озвучен в ходе судебного заседания по его делу, рассматриваемого военным судом. Согласно медицинским документам, инцидент произошел в ноябре как следствие глубокой депрессии, вызванной трехмесячным пребыванием в одиночной камере.

Аушев является единственным из обвиняемых, кто добровольно сдался властям и признал свою вину. Мужчине предъявлены обвинения в незаконной продаже оружия, а именно автомата, лицам, совершившим террористический акт.

Ранее стало известно, что спонсор теракта в «Крокус Сити Холл» Якубджони Юсуфзода* пытался уехать из России за месяц до печальных событий, но пограничники в Стамбуле не впустили его в страну, и он вернулся в Сочи.

Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта 2024 года. Четверо террористов ворвались туда перед концертом и стали хаотично расстреливать людей, а затем подожгли здание. Всего они убили 149 человек. Террористы пытались уехать на Украину, но силовики задержали их в Брянской области и доставили в Москву. Затем нашли и соучастников преступления.

*Признан в России террористом и экстремистом.

