Fighterbomber: по Днепропетровску ударили не «Рубежом», но «нечто новым»

Fighterbomber: по Днепропетровску ударили не МБР «Рубеж», а «нечто новым»

Telegram-канал Fighterbomber утверждает, что по Днепропетровску (украинское название — Днепр) могли ударить не межконтинентальной баллистической «Рубеж», но «нечто новым». Ранее о такой атаке заявили украинские СМИ.

«Это был не „Рубеж“. Но нечто новое», — пишет ресурс с аудиторией свыше 530 тысяч подписчиков, который в прессе называют близким к военной авиации России.

Независимого подтверждения возможного использования российской межконтинентальной ракеты «Рубеж» на Украине нет. МИД России также не комментировал соответствующие публикации в СМИ Украины.

Украинские журналисты утверждали, что Россия якобы ударила экспериментальной межконтинентальной баллистической ракетой РС-26 «Рубеж» по заводу «Южмаш» в Днепре, где ремонтировали американские БМП Bradley и немецкие танки Leopard. Ранее подтвержденных случаев использования такого оружия в военных конфликтах не было.