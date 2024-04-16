Ферма с 1 тыс коров уходит под воду в Оренбургской области

Ферму с тысячей коров затапливает из-за аномальных паводков в Оренбургской области. Она является основным поставщиков молока в социальные объекты Оренбуржья и соседних регионов, сообщает Mash .

Вода окружила ферму, так как земляная насыпь не справляется с натиском стихии. На сегодняшний день животные находятся по копыта в воде. Возможности для вывоза коров на данный момент нет, трактор пока может подвозить им корм.

Ферма поставляет молочную продукцию под маркой «Белое озеро». Если паводок отрежет поголовье от склада кормов, то их невозможно будет доить. Это приведет к болезням и убою скота. Помимо этого, коровы могут просто утонуть.

За прошедшую ночь уровень реки Сакмары, которая является притоком Урала, повысился на 43 см.

Ранее глава МЧС России Александр Куренков совместно с полпредом президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорем Комаровым и губернатором Оренбуржья Денисом Паслером оценил ситуацию с паводком и заслушал доклад о работе комиссий по оценке ущерба.