Фото - © Вода уходит из Орска после пика паводка/РИА Новости

Глава МЧС России о паводке в Орске: нельзя игнорировать просьбы людей о помощи

Важно решать все проблемы индивидуально. Нельзя игнорировать вопросы жителей и просьбы о помощи, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России.

По словам главы МЧС России Александра Куренкова, люди не должны испытывать сложностей в получении денежных компенсаций, также необходимой медицинской, психологической и консультативной поддержки.

Александр Куренков с полпредом президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорем Комаровым и губернатором Оренбургской области Денисом Паслером оценил ситуацию с паводком и заслушал доклад о работе комиссий по оценке ущерба.

Глава МЧС России отметил, что городские оценочные комиссии должны обойти каждую семью, осмотреть каждый дом на предмет признания помещений пригодными или непригодными для жилья.

Очень важно усилить информирование граждан о порядке работы комиссий, положенных выплатах и мерах социальной поддержки.