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ФБР: в результате атаки в городе Боулдер в США пострадали шесть человек

Представитель ФБР, специальный агент Марк Маккаллек рассказал, что в результате атаки на людей в городе Боулдер в США пострадали шесть человек, сообщает РИА Новости .

Отмечается, что пострадавшим от 67 до 88 лет. Им оказывается медицинская помощь.

Подозреваемый применил самодельное воспламеняющееся средство, а во время нападения выкрикивал лозунг «свободу Палестине».

В Боулдере неизвестный с «коктейлями Молотова» атаковал людей во время демонстрации в поддержку израильских заложников, остающихся в секторе Газа.

Ранее Израиль заявил о начале широкомасштабной наземной операции в секторе Газа. До этого ВВС страны провели волну ударов, которая поразила свыше 670 объектов ХАМАС в данном регионе.