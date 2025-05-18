Израиль заявил о начале широкомасштабной наземной операции в секторе Газа

Израильская армия объявила, что начинает широкомасштабную наземную операцию на севере и юге сектора Газа, сообщает ТАСС .

Операция ЦАХАЛ называется «Колесницы Гидеона».

Как уточнили в израильской армии, за минувшую неделю ВВС страны провели предварительную волну ударов, которая поразила свыше 670 террористических объектов ХАМАС на территории сектора Газа. Это было сделано, чтобы сорвать подготовку противника и поддержать наземные операции.

Ранее тело нового лидера палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Мухаммада Синвара найдено в туннеле в Хан-Юнисе. Он погиб после ракетного удара ЦАХАЛ.