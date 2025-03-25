Фанат Сальмы Хайек пытался покончить с собой из-за неразделенной любви к актрисе

50-летний фанат Сальмы Хайек из Калининграда пытался покончить с собой из-за неразделенной любви к актрисе, сообщает Mash .

Актриса не отвечала на его признания в директе и игнорировала «сердечки» на истории.

В отчаянии мужчина сильно изуродовал свое тело, однако его успели спасти медики. В больнице он признался, что решился на такой поступок из-за неразделенной любви к актрисе.

Ранее русские фанатки встречали звезду турецких сериалов «Мистер ошибка» и «Ранняя пташка» Джана Ямана. Его обступили возле отеля «Ритц-Карлтон» в Москве.