Толпа русских фанаток «напала» на турецкого актера Ямана у отеля в Москве

Женщины буквально напали на турецкого актера. Они ждали его у входа в отель с самого утра. Некоторые простояли на холоде около пяти часов, чтобы заполучить автограф и сфотографироваться со знаменитостью.

Особой популярностью Яман пользовался не только у слабого пола, но и мужчин. Они тоже хотели сфотографироваться с актером, но при этом признались, что не знают, кто это.

Яман прибыл в Москву на премьеру картины «Эль Турко», в которой он снялся в главной роли. Фильм покажут 19 марта.

Ямана встречали не только возле отеля, но и в аэропорту Внуково. На опубликованных кадрах видно, как он выходит к фанатам, которые встречают актера с хлебом и солью, а также плакатами и парфюмом, выпущенным турецким артистом.