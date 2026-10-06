Ездил по регионам и забирал деньги: пенсионер похитил у россиян 20 млн рублей

Под Читой сотрудники полиции задержали 71-летнего пенсионера из Владивостока, который похитил для мошенников суммарно около 20 млн рублей, об этом сообщает «МВД медиа».

Когда-то мужчина и сам стал жертвой телефонных мошенников: его убедили, что с его счета якобы уходят переводы за границу и за это грозит уголовная ответственность. Дальше последовали продажа квартиры, перевод вырученных денег аферистам.

«Позвонили, представились водоканалом, из отдела кадров. Они попросили назвать СНИЛС. Когда на пенсию уходил, сыр-бор был небольшой со стажем. Разборка была. (Сказали – ред.) „Сейчас с вами свяжутся ФСБ“. У меня глаза такие — по пять копеек, каша в голове. Ничего не могу понять», — рассказал пенсионер после задержания.

После этого пенсионеру предложили «сотрудничество», чтобы избежать мнимого наказания. Мужчина согласился и по указанию анонимного куратора начал ездить по регионам, забирать наличные у обманутых граждан и переводить их на третьи счета.

Одной из жертв стала 41-летняя жительница Краснокаменска: мошенники убедили ее снять 8 миллионов рублей и передать «инкассатору». Спустя время женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. Оперативники установили приметы курьера и задержали его на въезде в Читу — при нем нашли рюкзак со всей похищенной суммой и телефон с перепиской с куратором. Деньги изъяты для возврата потерпевшей.

На данный момент установлена причастность задержанного к обману еще восьми человек, общая сумма похищенного — около 20 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ. Фигурант заключен под стражу.

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