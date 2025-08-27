Ездил без прав: МВД рассказало о жутком ночном ДТП в Сергиевом Посаде

Водитель разбившегося автомобиля в Сергиевом Посаде был без прав

Водитель 1995 года рождения автомобиля Toyota, въехавший в столб на улице Ильинской в Сергиево-Посадском городском округе, ездил без прав. После ДТП мужчина и пассажир 1997 года рождения погибли на месте, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

После столкновения с мачтой городского освещения автомобиль перевернулся. Водитель и пассажир погибли на месте. Еще два человека 2002 и 2003 годов рождения отправились в больницу.

В результате ДТП автомобиль получил сильные повреждения. У него нет половины кузова.

У разбившейся Toyota, предположительно, дагестанские номера.

Ранее 57-летний предприниматель Сергей Белюскин чуть не устроил массовое ДТП под Живописным мостом в Москве. У него случился сердечный приступ, который привел к смерти.