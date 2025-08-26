Бизнесмен Белюскин чуть не устроил массовое ДТП из-за сердечного приступа

57-летний скандальный бизнесмен Сергей Белюскин чуть не устроил массовое ДТП под Живописным мостом в столице из-за сердечного приступа, сообщает SHOT .

Во время приступа водитель успел снизить скорость и остановить свой Aston Martin около отбойника, чтобы избежать массовой дорожной аварии.

Медики откачивали предпринимателя около 1,5 часа. Там работали две бригады скорой помощи, а до их приезда очевидцы делали водителю искусственное дыхание. Но спасти бизнесмена не удалось.

Белюскин несколько раз попадал в скандалы. В 2011 году он сбил мужа писательницы Марии Арбатовой. Пострадавший в этом ДТП умер 2 года назад после тяжелой реабилитации. Кроем того, бизнесмена связывали с гибелью блогерши-экстрасенса Анны Амбарцумян, которая загадочно скончалась в одном из столичных отелей. Но тогда его причастность к трагедии не подтвердили.