Известный бизнесмен Сергей Белюскин погиб в ДТП за рулем Aston Martin

По данным источника, мужчина находился за рулём своего Aston Martin, когда у него внезапно остановилось сердце. Автомобиль, оставшийся без контроля, на высокой скорости врезался в дорожный отбойник в районе Живописного моста.

Очевидцы происшествия сообщают, что непосредственно перед аварией спорткар начал хаотично двигаться по проезжей части. Несмотря на попытки случайных свидетелей и прибывших медиков реанимировать Белюскина, спасти его не удалось.

Как установили журналисты, именно Белюскин в 2011 году был виновником другого громкого ДТП, в котором пострадал супруг писательницы Марии Арбатовой. Тогда дело не дошло до тюремного срока, но пострадавшему потребовались многомесячная реабилитация и три сложные операции. Кроме того, имя погибшего было связано с загадочной смертью блогерши Анны Амбарцумян, которую нашли без признаков насильственной смерти в номере московского отеля в 2020 году.