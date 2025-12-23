Это на Новый год: четыре банки икры украли у мужчины в хостеле в Благовещенске

У уфимца в хостеле в Амурской области украли икру

Житель Уфы оставил четыре банки икры на хранение в холодильнике хостела в Благовещенске, а они таинственно исчезли оттуда, сообщает Mash Batash .

49-летний мужчина был в Благовещенске в командировке. Он решил купить деликатес — приобрел четыре банки икры на общую сумму 11 тыс. рублей.

Уфимец остановился в хостеле Благовещенска. Он не побоялся оставить икру в общем холодильнике, откуда она благополучно исчезла.

Вычислить, куда делась пропажа, удалось благодаря камерам. Оказалось, что икру украла администратор хостела. В итоге на женщину завели дело о краже. Она находится подпиской о невыезде, а мужчине вернули деликатес.

Между тем в России было выявлено свыше 5 тонн контрафактной черной икры за год. Этот объем составляет почти 6% от официального производства деликатеса в стране.

