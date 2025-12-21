113 тысяч попыток продажи икры с нарушениями отмечено в России

В России за год благодаря обязательной цифровой маркировке было выявлено более 5 тонн черной икры неизвестного происхождения. Об этом в интервью РИА Новости сообщил президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев.

Этот объем составляет почти 6% от официального производства деликатеса в стране, которое оценивается в немногим более 80 тонн в год.

С 1 октября 2025 года в РФ начал действовать разрешительный режим, при котором кассы в магазинах автоматически блокируют продажу икры с нарушениями в маркировке.

По словам Зверева, за первые два месяца работы системы было заблокировано 113 тысяч попыток продажи черной и красной икры с различными нарушениями и признаками контрафакта. Основной объем пришелся на красную икру — почти 105 тысяч попыток продажи. В 54% случаев блокировка произошла из-за подозрения на контрафакт, в 16% — из-за нарушений в работе производителей, а в 15% — из-за просроченного товара. Этот объем, как отметил глава ВАРПЭ, сопоставим с количеством легальной икры, реализованной без нарушений за тот же период.

