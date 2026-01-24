Это какой-то ад: россиянка получила страшные ожоги после процедуры у косметолога на дому

Жительница Краснодара уже более полугода пытается вылечить глубокие ожоги на лице, полученные после процедуры аппаратной фототерапии у бюджетный косметолог на дому. На восстановление кожи ей предстоит потратить сотни тысяч рублей, сообщает Mash .

Краснодарская фотограф Влада решила избавиться от купероза — сосудистые звездочки на лице, которые портят внешний вид. Она долго искала подходящую процедуру и, изучив отзывы, остановилась на фототерапии на аппарате BPL. Эта методика оказалась одной из самых доступных среди аппаратных методик, стоимость сеанса составляла 9 тыс. рублей.

Процедура длилась всего 15 минут, но Влада испытывала сильную боль и даже просила мастера остановиться. Однако косметолог настояла на продолжении, уверяя, что это необходимо для достижения эффекта. Она также заявила, что восстановление займет около недели, а краснота исчезнет через 3 дня. В заключение косметолог порекомендовала пройти курс из 5-10 процедур.

После процедуры девушка столкнулась с рядом проблем. В первые дни она испытывала сильную боль, затем у нее начался отек гортани и панические атаки из-за стресса. Обещания мастера не сбылись: покраснения не исчезли ни через неделю, ни через полгода. Все это время Влада избегает общественных мест, стесняется своей внешности, часто плачет и прячет лицо. Для устранения рубцов, гиперпигментации и неравномерного цвета кожи потребуется более 200 тыс. рублей.

