Это чего такое? Башкирский фермер разделал корову и нашел внутри кошелек с деньгами
Фермер из Башкирии обнаружил кошелек и документы в разделанной корове
Фермер из Башкирии разделал свою корову и нашел внутри кошелек, в котором были деньги и документы человека, о котором он никогда не слышал, сообщают «Осторожно, новости».
В деревне Толпарово местный житель накануне зарезал свою корову. В желудке он обнаружил кошелек с деньгами, а также документы неизвестного мужчины по фамилии «Дорофеев».
По словам мужчины, животное часто гуляло по свалкам, где ело траву. Возможно, что корова нашла кошелек именно там.
«Такого никогда в жизни не видел, смотрите, сколько из нее ботвы вышло. Среди нее — кошелек с деньгами и документами», — сказал изумленный мужчина.
Он добавил, что собирается вернуть вещи владельцу, если сможет его найти.
