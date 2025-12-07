Это чего такое? Башкирский фермер разделал корову и нашел внутри кошелек с деньгами

Фермер из Башкирии обнаружил кошелек и документы в разделанной корове

Фермер из Башкирии разделал свою корову и нашел внутри кошелек, в котором были деньги и документы человека, о котором он никогда не слышал, сообщают «Осторожно, новости» .

В деревне Толпарово местный житель накануне зарезал свою корову. В желудке он обнаружил кошелек с деньгами, а также документы неизвестного мужчины по фамилии «Дорофеев».

По словам мужчины, животное часто гуляло по свалкам, где ело траву. Возможно, что корова нашла кошелек именно там.

«Такого никогда в жизни не видел, смотрите, сколько из нее ботвы вышло. Среди нее — кошелек с деньгами и документами», — сказал изумленный мужчина.

Он добавил, что собирается вернуть вещи владельцу, если сможет его найти.

