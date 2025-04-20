«Это бред»: в МВД Дагестана отрицают рейды против женщин в никабах

В МВД Дагестана опровергли информацию о рейдах против женщин в никабах

В ГУ МВД России по Республике Дагестан опровергли информацию СМИ о рейдах против женщин в никабах, сообщает «Подъем» .

Ранее в СМИ сообщали, что накануне в Хасавюрте прошли рейды против женщин в никабах, которых доставляли в отдел полиции для установления личности.

«Если задержали женщин в никабах, то задержали не женщин в никабах, а задержали лиц по подозрению в совершении чего бы то ни было: кража, мошенничество, что угодно. Поэтому формулировка „задерживают женщин в никабах“, да ещё и „рейды“ — это бред», — прокомментировали в ведомстве.

В региональном управлении МВД добавили, что при нарушении закона человек будет привлечен к ответственности, а одежда «ни для кого не является каким-то фактором».

При этом задержание женщин в Хасавюрте в дагестанском главке не прокомментировали.

Ранее в Москве пенсионерка попыталась сорвать никаб с пассажирки метро. После инцидента 61-летнюю женщину арестовали на 7 суток.