Полиция задержала 8 подростков после массовой поножовщины в столичном Ясеневе

В массовой поножовщине, которая произошла в столичном Ясеневе в ночь на 17 июля, принимали участие восемь подростков. Полиция задержала их, сообщает ТАСС .

Правоохранители проверили камеры видеонаблюдения. Они установили личности восьмерых правонарушителей. Выяснилось, что эти участники происшествия — несовершеннолетние.

Ребят задержали, к работе с ними привлекли сотрудников ПДН. Также в полицию были вызваны их родители. Обстоятельства происшествия выясняются. Будет принято процессуальное решение.

Драка произошла на тротуаре и проезжей части Литовского бульвара. Ранее сообщалось, что в ней принимали участие десятки человек. Некоторые из них были в масках.