Этническая банда на Урале отправляла похищенных мужчин на СВО ради денег

ОПГ на Урале похищала мужчин, заставляла вступить в фиктивный брак и уйти на СВО

На Урале пресечена деятельность этнической ОПГ, подозреваемой в махинациях с выплатами участникам специальной военной операции. По информации от представителя МВД России Ирины Волк, ФСБ и МВД провели задержание подозреваемых и опубликовали соответствующие видеоматериалы, сообщает Поясним за Тагил .

Банда орудовала на территории Челябинской и Свердловской областей. Она организовала преступную схему — собственный «бизнес», основанный на вербовке или принуждении людей к участию в СВО.

Злоумышленники выявляли потенциальных кандидатов, организовывали их отправку в зону боевых действий с целью последующего получения единовременных выплат, предназначенных для военнослужащих или их родственников. В МВД отметили, что в схеме участвовали женщины, заключавшие фиктивные браки для получения компенсаций в случае ранения или гибели «супруга».

Основной целью преступников было незаконное присвоение государственных средств, выделяемых военнослужащим и их семьям, в том числе пособий в случае гибели или получения ранений.

Для реализации плана участницы группы вступали в фиктивные браки с найденными мужчинами, что давало им формальное право на получение выплат в случае трагических событий. В МВД подтвердили участие женщин в качестве «невест» и «жен», игравших ключевую роль в афере.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Семь подозреваемых заключены под стражу. В ходе обысков изъяты три автомобиля, около 60 мобильных телефонов, банковские карты, SIM-карты и другие предметы, свидетельствующие о работе преступной схемы.

Летом, сообщалось об аналогичном случае: житель Нижнего Тагила был похищен и насильно удерживался цыганской ОПГ с целью женитьбы на девушке из общины и отправки на СВО для получения выплат.

