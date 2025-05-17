Эстонские бизнесмены стали жертвами авиакатастрофы под Эурой

В Финляндии пять человек погибли при столкновении двух вертолетов

В районе аэродрома Эура на западе Финляндии два гражданских вертолета, следовавшие из Таллина, столкнулись в воздухе, пять человек погибли, сообщает РБК .

Очевидцы сообщают, что один из вертолетов загорелся еще в воздухе при падении. Обе машины полностью разрушились и были обнаружены на расстоянии около 100 метров друг от друга. Финские и эстонские спасательные службы оперативно прибыли на место трагедии, но спасти никого не удалось.

Эстонский МИД через телерадиокомпанию ERR подтвердил гибель всех пассажиров и экипажей. Катастрофа произошла в ясную погоду, что вызывает вопросы о возможных технических неисправностях или человеческом факторе. Расследование причин инцидента уже начали финские авиационные власти при участии эстонских специалистов.

Это одна из самых серьезных авиакатастроф в регионе за последние годы, которая потрясла деловые круги Эстонии. Вертолеты принадлежали частным компаниям и использовались для бизнес-перелетов между странами Балтии.