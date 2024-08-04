Еще три обстрела со стороны ВСУ зафиксировали в Белгородской области

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Вооруженные силы Украины продолжают совершать террористические атаки на Белгородскую область, 4 августа во второй половине дня киевский режим обстрелял еще три населенных пункта, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

Гладков отметил, что новые обстрелы обошлись без жертв и пострадавших среди населения. Повреждены только здания и автотранспорт.

Один из прилетов пришелся по социальному объекту в Шебекине. В здании выбило окна, а также осколками посекло автобус на территории учреждения.

В селе Борки Валуйского городского округа дрон сбросил взрывчатку рядом с частным домом. В итоге повредился лишь забор.

Третий обстрел произошел по селу Петровка. Дрон детонировал рядом со зданием сельхозпредприятия. В итоге оказались выбиты окна и поврежден фасад.

Ранее ВСУ обстреляли Херсонскую область. Из-за террористической атаки киевского режима пострадали восемь человек.