ВСУ обстреляли Херсонскую область и ранили 8 человек

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Сальдо: из-за обстрела ВСУ в Алешках пострадали 8 человек

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил , что 4 августа ВСУ произвели массированный террористический обстрел, в результате которого в Алешках пострадали 8 мирных жителей.

По словам Сальдо, ВСУ обстреляли район центрального рынка и прилегающие к нему кварталы. Восемь мирных жителей получили травмы различной степени тяжести, погибших нет.

Всех пострадавших с минно-взрывными травмами доставили в Алешкинскую ЦРБ. Медики делают все возможное, чтобы спасти жизни и здоровье пациентов.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки ВСУ погибла женщина. Пенсионерка находилась дома, когда в ее жилье влетел дрон.