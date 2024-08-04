ВСУ обстреляли Херсонскую область и ранили 8 человек
Сальдо: из-за обстрела ВСУ в Алешках пострадали 8 человек
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Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что 4 августа ВСУ произвели массированный террористический обстрел, в результате которого в Алешках пострадали 8 мирных жителей.
По словам Сальдо, ВСУ обстреляли район центрального рынка и прилегающие к нему кварталы. Восемь мирных жителей получили травмы различной степени тяжести, погибших нет.
Всех пострадавших с минно-взрывными травмами доставили в Алешкинскую ЦРБ. Медики делают все возможное, чтобы спасти жизни и здоровье пациентов.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки ВСУ погибла женщина. Пенсионерка находилась дома, когда в ее жилье влетел дрон.