Еще около 30 человек могут находиться в охваченном огнем здании Электрозавода Происшествия 08 февраля 2025 18:23 Фото - © Фотобанк Лори

В Москве горит здание Электрозавода, внутри которого находятся люди. Предварительно, на «Роллер-арене» могут быть около 30 человек, которые не в состоянии сами выбраться, сообщает Baza.