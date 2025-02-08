Еще около 30 человек могут находиться в охваченном огнем здании Электрозавода
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В Москве горит здание Электрозавода, внутри которого находятся люди. Предварительно, на «Роллер-арене» могут быть около 30 человек, которые не в состоянии сами выбраться, сообщает Baza.
Источник заявил, что посетители «Роллер-арены» также просят о помощи из-за пожара. В помещении примерно 30 человек, официальная информация уточняется.
Ранее стало известно о людях, заблокированных в танцевальной студии. Ранее сообщалось, что 10 человек надышались продуктами горения.
На месте происшествия работают спасатели. Они тушат пламя и ищут людей.