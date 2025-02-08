Baza: 10 детей отравились угарным газом в объятом огнем здании Электрозавода

сегодня в 18:05

Отравление угарным газом получили до 10 человек, находившихся в здании Электрозавода, где вспыхнул пожар. В здании есть танцевальная студия, там были дети, сообщает Baza .

Предварительно, из-за пламени и едкого дыма в танцевальной студии заблокированными оказались около 40 человек.

Как заявил в МЧС РФ, для спасения людей с верхних этажей были установлены подъемные механизмы. С 3 и 4 этажей валит черный дым.

Пожару присвоен III ранг сложности.