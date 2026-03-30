Еще одно массовое захоронение жителей нашли в Лисичанске в ЛНР

Останки жителей ЛНР, погибших от агрессии ВСУ в 2022 году, были найдены в еще одном массовом захоронении Лисичанска. Их извлечение могут начать в текущем году. Об этом сообщила ТАСС омбудсмен в регионе Анна Сорока.

В СК РФ сообщили о найденных телах у поселка Лесная Дача под Северодонецком. Всего в захоронении находились останки 12 человек, погибших в результате украинской агрессии.

Ранее в этом же районе обнаружили захоронение с 260 телами погибших. До 2022 года Северодонецк находился под контролем ВСУ.

«На сегодняшний момент у нас есть информация о захоронении, предположительно массовом, в городе Лисичанске», — отметила Сорока.

Она рассказала, что много единичных захоронений также есть в Попасной. Они стихийно разбросаны по всей территории. Кроме того, останки могут находиться под завалами жилых домов, учреждений в пяти муниципалитетах региона.

В ряде муниципалитетов подобные работы до сих пор невозможны из-за близости линии фронта.

Ранее стало известно, что в местах массовых захоронений, обнаруженных после вторжения ВСУ в Курскую область, лежали тела 524 человек. Тела погибших находили с 6 августа 2024 года.

