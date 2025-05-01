Еще один пострадавший при атаке дронов ВСУ на Алешки скончался в больнице

Зампред правительства Херсонской области Сергей Черевко заявил, что в больнице скончался еще один мирный житель, который был тяжело ранен в результате атаки дронов-камикадзе ВСУ на рынок в населенном пункте Алешки. сообщает ТАСС .

«Еще один человек умер, уже будучи в больнице, готовясь к операции. Большая кровопотеря и раны очень тяжелые», — сказал Черевко.

В четверг утром украинские военнослужащие с помощью FPV-дронов дважды атаковали мирных жителей на рынке в Алешках. По данным властей региона, в результате террористической атаки киевского режима погибли 7 человек, 11 получили ранения.

С 1 по 3 мая в Алешкинском округе Херсонской области объявлен траур после удара украинских боевиков по рынку.