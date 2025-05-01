3-дневный траур объявлен по погибшим от удара ВСУ по рынку в Алешкинском округе

С 1 по 3 мая в Алешкинском округе Херсонской области объявили траур после удара украинских боевиков по рынку, сообщили в местной администрации.

В четверг утром бойцы ВСУ дронами-камикадзе атаковали рынок в Алешках. Предварительно, погибли семь человек, более 20 граждан ранены. Сальдо подчеркнул, что FPV-дроны ВСУ «добивают выживших» после первых ударов по рынку. Шестерых пострадавших из-за атаки ВСУ на рынок в Алешках госпитализировали.

На три дня в округе госучреждения приспустят флаги, а еще отменены все развлекательные и спортивные мероприятия на территории.

Как ранее рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, с 30 апреля ВСУ усилили обстрелы населенных пунктов. А до этого они планомерно ликвидировали машины скорой медпомощи, поэтому сейчас медикам их сильно не хватает.