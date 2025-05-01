Шестерых пострадавших из-за атаки ВСУ на рынок в Алешках госпитализировали

В больницу доставили шесть человек, которые пострадали за атаки ВСУ на рынок в Алешках в Херсонской области, сообщает РЕН ТВ .

По информации местного Минздрава, седьмой пострадавший умер по пути в медучреждение.

Как уточнил губернатор региона Владимир Сальдо, с 30 апреля ВСУ усилили обстрелы населенные пункты области. Он пояснил, что до этого обстрела противник планомерно уничтожал машины скрой помощи, поэтому сейчас медикам их сильно не хватает.

В четверг утром бойцы ВСУ дронами-камикадзе атаковали рынок в Алешках. Предварительно, погибли семь человек, более 20 граждан ранены. Сальдо подчеркнул, что FPV-дроны ВСУ «добивают выживших» после первых ударов по рынку.