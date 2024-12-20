Электрички проходят без остановок часть МЦД-3 из-за неисправного поезда
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На платформе Подрезково МЦД-3 остановился поезд, предварительно, по причине неисправности, сообщает Telegram-канал «Подслушано электрички Москвы».
Временно не было движения от Крюкова в сторону столицы по первому пути. Пассажиров попросили выбирать маршруты объезда или поезда, которые курсируют по третьему пути без остановок
Часть составов сейчас пропускают без остановок по первому пути перегона Сходня — Химки. Не останавливаясь, поезда идут по участку Сходня — Петровско-Разумовская.
Утром в пятницу электрички на МЦД-3 задерживались по техническим причинам. Максимальное время задержки было не более 1 часа.