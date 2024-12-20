Электрички проходят без остановок часть МЦД-3 из-за неисправного поезда

Временно не было движения от Крюкова в сторону столицы по первому пути. Пассажиров попросили выбирать маршруты объезда или поезда, которые курсируют по третьему пути без остановок

Часть составов сейчас пропускают без остановок по первому пути перегона Сходня — Химки. Не останавливаясь, поезда идут по участку Сходня — Петровско-Разумовская.

Утром в пятницу электрички на МЦД-3 задерживались по техническим причинам. Максимальное время задержки было не более 1 часа.