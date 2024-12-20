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Электрички на МЦД-3 задерживаются по техническим причинам

По техническим причинам в пути задерживаются пригородные поезда Ленинградского направления ОЖД, в том числе и на МЦД-3, сообщает пресс-служба Московско-Тверской ППК.

Поезда следуют с опозданием в сторону станции Москва — Ленинградский вокзал и обратно. Максимальное время задержки составляет не более 1 часа.

Специалисты предпринимают все необходимые меры, чтобы уменьшить время опоздания составов. Пассажирам приносят извинения за неудобства.

Информацию о движении поездов на линии можно получить в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайте РЖД, по бесплатному круглосуточному телефону: 8-800-775-00-00.