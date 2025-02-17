сегодня в 09:25

Электричка задымилась на станции Овражки в Подмосковье

Задымление произошло в вагоне электрички на Казанском направлении Московской железной дороги (МЖД) в 08:13. Об этом сообщает Telegram-канал «Подслушано электрички Москвы».