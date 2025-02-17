Электричка задымилась на станции Овражки в Подмосковье
Задымление произошло в вагоне электрички на Казанском направлении Московской железной дороги (МЖД) в 08:13. Об этом сообщает Telegram-канал «Подслушано электрички Москвы».
Задымление произошло в электричке ЭД4М-0165. Инцидент случился на станции Овражки.
На опубликованных кадрах видно, как из вагона идет белый дым. Сотрудники станции пытаются войти внутрь поезда и выяснить, что произошло.
Ранее в Подмосковье сошла с рельс колесная пара электрички.