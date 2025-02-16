В Подмосковье сошла с рельс колесная пара электрички

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Пригородные и пассажирские поезда задержаны в Подмосковье из-за сошедшей колесной пары электрички на перегоне Белые Столбы – Барыбино Павелецкого направления, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

Инцидент произошел 15 февраля в 23:18 на в электропоезде №6071 Москва – Ожерелье.

В пути задержаны несколько пригородных поездов Павелецкого направления в сторону области, а также пассажирский поезд №57 Москва – Белгород.

Пострадавших нет. Причина произошедшего устанавливается.

Восстановительные поезда начали ремонт, сказано в сообщении.