Электричка сбила трех подростков в Ижевске

В Ижевске трое подростков катались на снегоходе и попали под электричку. Они выжили, но получили серьезные травмы, сообщает Baza .

Инцидент произошел около Ракетной улицы. Трое подростков катались на снегоходе и, вероятно, выехали на ж/д. Их сбил пригородный поезд Ижевск-Воткинск. Подробности аварии не приводятся.

В результате все несовершеннолетние получили травмы различной степени тяжести. Один из парней находится в тяжелом состоянии.

Пострадавших госпитализировали.

Ранее 3 человека погибли на железной дороге в Московской области. Погибшие нарушили правила безопасности на ж/д.