Электричка сбила трех подростков в Ижевске
Фото - © Александр Синдерев / Фотобанк Лори
В Ижевске трое подростков катались на снегоходе и попали под электричку. Они выжили, но получили серьезные травмы, сообщает Baza.
Инцидент произошел около Ракетной улицы. Трое подростков катались на снегоходе и, вероятно, выехали на ж/д. Их сбил пригородный поезд Ижевск-Воткинск. Подробности аварии не приводятся.
В результате все несовершеннолетние получили травмы различной степени тяжести. Один из парней находится в тяжелом состоянии.
Пострадавших госпитализировали.
Ранее 3 человека погибли на железной дороге в Московской области. Погибшие нарушили правила безопасности на ж/д.