3 человека погибли на железной дороге в Московской области

В Подмосковье 3 человека погибли на железной дороге. Все погибшие нарушили правила безопасности на ж/д, сообщает Общественная Служба Новостей .

На станции Заветы Ильича поезд насмерть сбил женщину, проживающую в Пушкине. Установлено, что она пересекала железнодорожные пути в запрещенном месте.

В другом случае, на станции Голицино пожилой мужчина решил перейти рельсы, несмотря на запрещающий сигнал светофора. В результате его сбил поезд. Прибывшая медицинская служба констатировала его смерть.

Также на этой же станции был замечен мужчина, сидящий на путях. Он не реагировал на сигналы, и машинист применил экстренное торможение, но избежать наезда не удалось. По имеющейся информации, погибшим оказался житель Владимирской области.

Камилла Бижанова, руководитель пресс-службы транспортной прокуратуры, сообщила, что по этому происшествию проводится проверка, и в случае необходимости будут предприняты прокурорские меры.