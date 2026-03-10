Электричка насмерть сбила мужчину и женщину в Подмосковье
Электричка насмерть сбила мужчину и женщину в Орехово-Зуевском городском округе Подмосковья, сообщает пресс-служба Западного МСУТ СК России.
Трагедия произошла во вторник утром на 90 км ж/д станции Орехово-Зуево Горьковского направления МЖД. От полученных травм пострадавшие скончались на месте происшествия.
По факту произошедшего проводится доследственная проверка.
Ранее в Республике Тыва три человека погибли и шесть пострадали в дорожной аварии с лошадью. Минивэн на скорости сбил животное, после чего влетел в другую машину.
