Электричка насмерть сбила мужчину и женщину в Подмосковье

Трагедия произошла во вторник утром на 90 км ж/д станции Орехово-Зуево Горьковского направления МЖД. От полученных травм пострадавшие скончались на месте происшествия.

По факту произошедшего проводится доследственная проверка.

Ранее в Республике Тыва три человека погибли и шесть пострадали в дорожной аварии с лошадью. Минивэн на скорости сбил животное, после чего влетел в другую машину.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.