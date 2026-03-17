Электричка насмерть сбила человека у платформы Лось в Москве
Фото - © Амир-Хан. Собственная работа/Wikipedia.org
Электричка сбила человека возле платформы на Ярославском направлении Московской железной дороги (МЖД), сообщает «МК: срочные новости».
Трагедия произошла во вторник днем вблизи платформы ж/д станции Лось.
От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.
Ранее электричка насмерть сбила мужчину и женщину на территории Орехово-Зуевского городского округа Подмосковья.
