Электричка насмерть сбила человека у платформы Лось в Москве

Электричка сбила человека возле платформы на Ярославском направлении Московской железной дороги (МЖД), сообщает «МК: срочные новости».

Трагедия произошла во вторник днем вблизи платформы ж/д станции Лось.

От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.

Ранее электричка насмерть сбила мужчину и женщину на территории Орехово-Зуевского городского округа Подмосковья.

