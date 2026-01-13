сегодня в 10:26

Электричка насмерть сбила 2 монтеров на станции Кривандино в Подмосковье

Двое монтеров пути получили смертельные травмы, попав под электропоезд №6854 на станции Кривандино в Шатуре, сообщает «Подслушано электрички Москвы» .

Трагедия произошла накануне около 23:30 на 2 пути станции. Состав наехал на сотрудников ПЧ, когда те чистили стрелочные переводы.

Медики констатировали смерть монтеров в 00:37.

Ранее на станции МЦД-1 Лобня образовалась гигантская очередь из пассажиров. Люди стояли к единственному работавшему на платформе валидатору. Остальные вышли из строя из-за незапланированного отключения электричества.

