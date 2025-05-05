Электричество повторно отключается в Талдомском округе из-за сильного ветра

«Просим сохранять спокойствие, аварийные бригады продолжают работать в округе, все обращения фиксируются и находятся в работе», — написал Крупенин в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что в городском округе продолжают работать оперативные группы. Жители муниципалитета могут связаться с оперативными группами по телефонам:

Гуслевское поселение — Рябкина Светлана Викторовна, тел: 8 (903) 212-78-55;

Квашенковское поселение — Рольгейзер Светлана Михайловна, тел: 8 (908) 828-53-75;

Поселок Запрудня — Красовская Оксана Николаевна, тел: 8 (906) 784-28-65;

Поселок Вербилки — Бобр Ольга Николаевна, тел: 8 (903) 675-37-39;

Город Талдом — общий отдел администрации, тел: 8 (496) 206-36-32;

Поселок Северный — Ястребова Людмила Семеновна, тел: 8 (906) 751-70-85;

Темповое поселение — Баранова Валентина Васильевна, тел: 8 (915) 203-93-98;

«Светлая линия» ПАО «Россети Московский регион»: 8 (800) 220-02-20 (с мобильных — 220).

Единая дежурно-диспетчерская служба Талдома, куда жители могут оставить заявки по телефонам: 8(496) 206-08-33 или по единому номеру 112. По вопросам отсутствия отопления следует обращаться по телефону: 8(496) 204-11-93 Аварийно-диспетчерской службы МБУ «Управление МКД», заключил Крупенин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что основная часть Подмосковья уже снова подключена к энергосети, однако работы еще ведутся. Восстанавливать линии электропередачи энергетикам помогают в том числе сотрудники МЧС, которые расчищают путь, убирая поваленные стихией деревья.

«Работаем, пока свет не вернется в каждый дом», — подчеркнул губернатор.