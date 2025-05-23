El Pais: убийство экс-советника Януковича Портнова в Испании могли заказать

Убийство экс-советника бывшего президента Украины Виктора Януковича, Андрея Портнова, в Испании могли заказать. По одной из версий, у киллера был подготовлен автомобиль для совершения побега, сообщает ТАСС со ссылкой на материал El Pais .

Также у убийцы было не менее одного подельника. По другой версии, преступник был один, и он не покидал место преступления ни на метро, ни на мотоцикле.

Правоохранители считают, что убийца следил за Портновым определенное количество времени. Благодаря этому преступник узнал о привычках экс-советника Януковича, например, о том, что он вез детей в школу в определенное время.

Испанские силовики рассматривают три мотива убийства: политический или из-за долгов, бизнеса. Еще правоохранители не исключают, что убийцы специально приехали в Мадрид для совершения преступления. После этого они покинули Испанию.

Портнова убили 21 мая рядом с испанским Мадридом, в городе Посуэло-де-Аларкон. Ему было 52 года. Убийца сделал четыре выстрела в грудь и один в голову около школы, а затем скрылся на мотоцикле.