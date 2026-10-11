Девушку спасли из короба кондиционера на юго-востоке Москвы
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В доме на Люблинской улице в столице девушку спасли из короба кондиционера, сообщает РЕН ТВ.
Как рассказали очевидцы, девушка высовывалась из окна квартиры и привлекала к себе внимание.
Позднее она стала просить о помощи. Затем сама забралась из короба обратно в квартиру.
Приехавшие спасатели эвакуировали девушку. Ее передали медикам для оказания помощи.
На видео со места происшествия показано, что спасатели спустились к ней с верхней квартиры через окно.
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