Экстремальное купание: школьник из ХМАО сплавлялся по реке в ванне

В Урае спасли школьника, который сплавлялся по реке Конде в ванне

Школьник из города Урая в ХМАО решил продемонстрировать настоящее экстремальное купание. Мальчик решил сплавиться по реке Конде в ванне, сообщает SHOT .

На опубликованных в Сети кадрах видно, как школьник бесстрашно отталкивается палкой от берега, сидя в поддоне от душевой кабины. В любой момент мальчик могу утонуть.

К счастью, ребенка заметили и спасли. Школьника вытащили на берег, а затем спасатели передали родителям.

