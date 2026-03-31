Экстремальное купание: школьник из ХМАО сплавлялся по реке в ванне

В Урае спасли школьника, который сплавлялся по реке Конде в ванне
Школьник из города Урая в ХМАО решил продемонстрировать настоящее экстремальное купание. Мальчик решил сплавиться по реке Конде в ванне, сообщает SHOT.
На опубликованных в Сети кадрах видно, как школьник бесстрашно отталкивается палкой от берега, сидя в поддоне от душевой кабины. В любой момент мальчик могу утонуть.
К счастью, ребенка заметили и спасли. Школьника вытащили на берег, а затем спасатели передали родителям.
Ранее житель Кемерова отправился на подледную рыбалку на Томь, несмотря на нулевую температуру и подтаявший лед. За его действиями наблюдал сотрудник МЧС.
