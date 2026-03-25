В Кемерове рыбак вышел на тающий лед Томи при 0 градусов

Житель Кемерова утром 25 февраля отправился на подледную рыбалку на Томь, несмотря на нулевую температуру и подтаявший лед. За его действиями наблюдал сотрудник МЧС, сообщает Сiбдепо .

Мужчина пришел к реке около 9:00 со снастями, стулом и удочками. В это время в городе установилась температура около 0 градусов, а лед начал активно таять. Рыбака заметил корреспондент издания.

Неподалеку от него находился сотрудник МЧС. Спасатель следил за ситуацией и был готов при необходимости прийти на помощь.

Ранее старший государственный инспектор Алексей Михайлович Бахарев предупреждал, что мартовский лед становится особенно опасным. Днем он подтаивает и становится рыхлым, а ночью вновь подмерзает. Из-за перепадов температуры структура льда теряет прочность и может треснуть в любой момент.

Спасатели рекомендуют не выходить на реку в этот период. Кроме того, через два дня на Томи планируют провести взрывные работы по разрушению льда.

