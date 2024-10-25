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Эксперт Марочко: ВС РФ за сутки продвинулись на 2 км у Стельмаховки в ЛНР

Военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что бойцы ВС РФ за прошедшие сутки продвинулись на 2 км на территории северо-западнее Стельмаховки в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом сообщает ТАСС .

«За истекшие сутки ВС РФ продолжали освободительные действия на сватовско-кременском участке», — уточнил Марочко.

По его словам, российские военные смогли занять более выгодные для себя рубежи и позиции.

Он отметил, что в результате продвижения бойцов под контроль ВС РФ перешла лесополоса, которую ВСУ удерживали довольно длительное время.

Ранее российские военные показали панорамные кадры населенного пункта Селидово (ДНР), из которого отступает противник. В городе на домах появляются российские триколоры.