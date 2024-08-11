Эксклюзивную байдарку в цветах триколора и хохломы украли у гребца сборной России

Эксклюзивную байдарку в цветах российского триколора и красной хохломы украли у гребца сборной России Николая Варваровского. Стоимость лодки составляет около 650 тыс. рублей, сообщает Mash .

Одноместную байдарку nelo k1 23-летнему спортсмену выдали за спортивные успехи еще 2022 году. Таких байдарок всего 4 во всей стране. После соревнований в Воронеже спортивный инвентарь погрузили на прицеп и привезли в Москву, а затем незадолго до важных соревнований лодка таинственно исчезла.

В настоящее время Варваровский вынужден просить байдарку у друзей. После кражи он обратился в правоохранительные органы. При этом лодки коллег похитители не тронули.

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