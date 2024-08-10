На известного бойца ММА завели дело за унижение человеческого достоинства

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На бойца ММА Магомеда Исмаилова завели административное дело за унижение человеческого достоинства. Тяжеловесу грозит 15 суток лишения свободы, сообщает Mash .

В прошлом году спортсмен опубликовал в своих соцсетях видеоролик, на котором высказал свое недовольство касательно полицейских рейдов в мечети и назвал силовиков «бандитами в масках». Предположительно, именно за этот ролик на бойца намерены привлечь к ответственности.

Дело Исмаилова поступило в Таганский районный суд Москвы. Спортсмена обвиняют по статье 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

Магомеду Исмаилову грозят штраф до 20к рублей, исправительные работы или лишение свободы на 15 суток.

Ранее глава лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина жестко ответила на публичные извинения дизайнера Артемия Лебедева после его интервью журналисту Юрию Дудю*.

*признан в России иноагентом.