Екатерина Мизулина жестко ответила на публичные извинения Артемия Лебедева

Глава лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина заявила, что не принимает извинения от блогера и дизайнера Артемия Лебедева.

Ранее Лебедев в интервью журналисту Юрию Дудю* заявил, что Мизулина занимается «инфотерроризмом», а ее деятельность «вредна для России». Затем дизайнер извинился за свои высказывания о главе ЛБИ. Общественница намерена в судебном порядке взыскать с Лебедева 10 млн рублей.

«Я не принимаю так называемые „извинения“ блогера Лебедева. Видео с так называемыми „извинениями“ будет включено в предмет искового заявления», — написала Мизулина в своем Telegram-канале.

Она подчеркнула, что положительно относится к критике, однако Лебедев необоснованно и публично оскорблял ее.

Мизулина добавила, что хотела бы узнать позицию VK, где блогер неоднократно оскорблял ее, по поводу интервью Лебедева иностранному агенту.

*Признан в России иноагентом.