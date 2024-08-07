«Это же инфотерроризм»: Лебедев просит прощения у Мизулиной за сказанное Дудю*

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Лебедев извинился перед Мизулиной за слова о ее «вредности» для России

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев извинился перед главой Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатериной Мизулиной за слова о ней, которые он высказал в интервью журналисту Юрию Дудю*. В ходе той беседы Лебедев утверждал, что деятельность Мизулиной «вредна для России», а сама она занимается «инфотерроризмом», сообщает «Царьград» .

После этих слов в свой адрес глава ЛБИ заявила, что хочет подать в суд на дизайнера. По мнению Мизулиной, Лебедев опорочил деловую репутацию ее организации.

Глава Лиги намерена взыскать с блогера 10 миллионов рублей, которые хочет направить на помощь семьям участников СВО.

Артемий Лебедев уже извинился перед Мизулиной за сказанное в интервью Дудю*. Блогер заявил, что «не борется с женщинами и никогда напрямую не оскорблял людей».

Также он добавил, что полностью надеется на систему российского правосудия.

*включен Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.