Эксгибиционист с фаллосом на палке пугает туристов в Словакии

Голый мужчина с секс-игрушкой на палке терроризирует европейских туристов в Словакии. При этом эксгибиционист не проявляет агрессию к людям, сообщает американская газета New York Post .

Мужчина устраивал обнаженную фотосессию, пока туристы гуляли вблизи готического замка Гимеш.

«У него была балаклава и фаллоимитатор, прикрепленный к палке. Мы боялись его, но он сказал, что он не хочет нас пугать. Он думал, что раз сегодня понедельник, то никого не встретит», — рассказал один из туристов.

Эксгибиционист развернулся и, казалось, хотел уйти, но вдруг просто пошел за женщинами. Это уже третий случай встречи людей с обнаженным мужчиной в одном и том же месте в лесу с 2020 года. Голый мужчина напугал туристов, однако не был замечен в агрессивном поведении или домогательствах к посетителям.

Ранее 24-летний голый парень пугал людей половыми органами у детсада в Москве. Прихожие попросили неадеквата успокоиться, но он бросился в драку.