Голый парень пугал людей половыми органами у детсада в Москве
В Москве пьяный парень попался на эксгибиционизме у детсада
На юге Москвы правоохранители задержали 24-летнего мужчину, который занимался эксгибиционизмом рядом с детским садом. Когда голому парню сделали замечание, он полез в драку, сообщает «Осторожно, Москва» со ссылкой на Росгвардию.
Инцидент произошел на улице Шипиловская. Рядом с детсадом стоял нетрезвый молодой человек, который снял с себя штаны и начал показывать непристойности. Прихожие попросили голого гражданина успокоиться, но он бросился в драку.
На место событий оперативно прибыли росгвардейцы, которые задержали нарушителя. В беседе с правоохранителями эксгибиционист утверждал, что «ничего не делал».
В итоге молодого извращенца доставили в полицейское отделение для дальнейшего разбирательства.