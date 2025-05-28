Голый парень пугал людей половыми органами у детсада в Москве

В Москве пьяный парень попался на эксгибиционизме у детсада

На юге Москвы правоохранители задержали 24-летнего мужчину, который занимался эксгибиционизмом рядом с детским садом. Когда голому парню сделали замечание, он полез в драку, сообщает «Осторожно, Москва» со ссылкой на Росгвардию.

Инцидент произошел на улице Шипиловская. Рядом с детсадом стоял нетрезвый молодой человек, который снял с себя штаны и начал показывать непристойности. Прихожие попросили голого гражданина успокоиться, но он бросился в драку.

На место событий оперативно прибыли росгвардейцы, которые задержали нарушителя. В беседе с правоохранителями эксгибиционист утверждал, что «ничего не делал».

В итоге молодого извращенца доставили в полицейское отделение для дальнейшего разбирательства.